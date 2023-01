Fahrzeug prallt gegen Garagentor: Verursacher flüchtet

Ein Unbekannter demoliert in Riedlingen ein Garagentor. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter ist mit seinem Fahrzeug in Riedlingen gegen ein Garagentor geprallt und hat sich dann aus dem Staub gemacht. Der Polizei zufolge geschah die Unfallflucht in der Nacht auf Montag in der Merianstraße am Anwesen einer 75-Jährigen. Das Metalltor wurde großflächig eingedellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Unfall passierte zwischen 2 Uhr und 9.30 Uhr. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)