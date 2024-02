Hoher Blechschaden bei Unfall in Riedlingen

In Riedlingen hat es auf einer Kreuzung kräftig gekracht. Verursacher des Unfalls ist ein 50-Jähriger.

An der Kreuzung von Kreuzfeldstraße und Kaiser-Karl-Straße in Riedlingen ist am Montag ein Unfall passiert, bei dem hoher Sachschaden entstand. Wie die Polizei berichtet, wollte um 13.15 Uhr ein 50-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Kreuzfeldstraße unterwegs war, die Kaiser-Karl-Straße in gerader Richtung überqueren, übersah jedoch einen von links nahenden Pkw, den ein 40-Jähriger steuerte.

Die heftige Karambolage hatte einen Schaden von schätzungsweise 16.000 Euro zur Folge. Die Beteiligten gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)