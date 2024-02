Mann ohne Führerschein steuert in Riedlingen ein Auto

In Riedlingen hat die Polizei einen Autofahrer bei einer illegalen Spritztour erwischt. Die hat auch für den Beifahrer juristische Folgen.

Die Polizei hat am späten Sonntagabend in Riedlingen einen Mann bei einer illegalen Spritztour in einem Auto erwischt. Um kurz nach 23 Uhr stoppte eine Streife in der Bürgermeister-Hefele-Straße den Fahrer des Kleinwagens. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 58-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Pkw ist. Die Beamten zeigten ihn an.

Da der Halter des Wagens auf dem Beifahrersitz sich vor Fahrtantritt nicht davon überzeugt hatte, ob der 58-Jährige einen Führerschein hat, wurde auch gegen diesen ein Strafverfahren eingeleitet - und zwar wegen des Verdachts auf Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis. (AZ)