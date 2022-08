Sattelzug kracht beim Rangieren in Riedlingen gegen ein Auto

Ein Lastwagenfahrer hat in Riedlingen ein Auto übersehen. Während der Lkw unbeschädigt blieb, entstand am Wagen ein Schaden von rund 2000 Euro.

Eine Kollision zwischen einen Lastwagen und einem Auto hat es nach Angaben der Polizei am Montag in Riedlingen gegeben. Um 14.50 Uhr rangierte ein 35-jähriger rumänischer Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf einem Kundenparkplatz neben der Kaiser-Karl-Straße. Dort übersah der Mann den Pkw eines 28-jährigen Donauwörthers, der an der Ausfahrt eines Getränkemarktes verkehrsbedingt wartete. Die Front der Sattelzugmaschine prallte in das linke Heck des Wagens. Es entstand ein Fremdschaden von rund 2000 Euro. Der 40-Tonner blieb unbeschädigt. Die aufnehmenden Beamten veranlassten einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung und verwarnten den Unfallverursacher vor Ort mit 35 Euro. (AZ)