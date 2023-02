Seniorin verhält sich nach Parkunfall vorbildlich

Nach einer Karambolage wartet die 70-Jährige über eine Stunde an der Unfallstelle und ruft die Polizei.

Am Montagvormittag streifte eine 70-jährige Rainerin mit ihrem Auto beim Ausparken auf dem Großparkplatz der Onkologie in der Neudegger Allee 10 einen nebenan geparkten Opel. Wie die Polizei mitteilt, entstand Schaden von etwa 2000 Euro. Als die Seniorin den Geschädigten nicht ausfindig machen konnte, wartete sie eine Stunde an der Unfallstelle, hinterließ ihre Personalien am Wagen und informierte die Donauwörther Polizei. Die Beamten verzichteten auf eine Ahndung. (AZ)