Tisch gerät durch Kerze in Brand: Feuerwehr im Einsatz

Aus Riedlingen wird am Samstagabend ein Zimmerbrand gemeldet. Der Brand geht noch glimpflich ab.

Ein kleiner Brand in einer Wohnung in Riedlingen hat am Samstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben der Polizei ging gegen 21.30 Uhr bei der Leitstelle eine Meldung über einen Zimmerbrand in einem Reihenhaus in der Bürgermeister-Rusch-Straße in der Rambergsiedlung ein. Noch während die Freiwilligen Feuerwehren aus Donauwörth und Riedlingen auf der Anfahrt waren, konnte die Hauseigentümerin den Brand selbst löschen. So konnte die Donauwörther Wehr gleich wieder umdrehen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Kerze auf dem Tisch des Esszimmers das Feuer ausgelöst hatte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. (AZ)