Sulzdorf wahrt im Derby die Chance auf den Klassenerhalt

Die Lufgewehrschützen von St. Sebastian Sulzdorf siegen im Derby der Bezirksoberliga gegen Bergstetten. Das Team aus Monheim setzt den Ligaprimus unter Druck.

Beim Bezirksoberligaderby St. Sebastian Sulzdorf gegen die Sportschützen aus Bergstetten war einiges geboten. Im voll besetzten Schützenheim in Sulzdorf herrschte eine Stimmung wie bei einem Bundesligawettkampf.

Auf der Spitzenposition eins standen sich Anna Schmid für Sulzdorf und Annalena Eder für Bergstetten entgegen. Mit 387:377 Ringen ging der erste Punkt klar an Schmid. Auf Position zwei erwischte die Lara Schlipf für Bergstetten gegen Nadine Schober für Sulzdorf einen Sahnetag. Schlipf ließ Schober von der ersten Serie an keine Chance und holte souverän mit 384:377 Ringen den Ausgleich für Bergstetten. Christian Mayinger für Sulzdorf und Nadine Sailer für Bergstetten hieß das Duell auf Position drei. Sailer bestätigte ihren Saisondurchschnitt mit 373 Ringen. Dies reichte um knapp, aber ungefährdet mit drei Ringen Vorsprung und mit gesamt 373:370 Ringen die 2:1-Führung für Bergstetten zu sichern.

Drei Teams bangen um den Verbleib in der Bezirksoberliga

Im Duell Maren Pantle (Sulzdorf) und Katrin Frey hatte letztere Schützin gegen ihre entfesselt aufschießende Gegnerin keine Chance und so ging der nächste Einzelpunkt mit 379:367 Ringen nach Sulzdorf. Die Entscheidung fiel somit im Duell auf Setzposition fünf. Der Sulzdorfer Johannes Pantle startete mit 91 Ringen, doch die Bergstetterin Marina Eder holte mit einer 93 Serie zwei Ringe Vorsprung. Doch Pantle ließ nicht locker hatte auf den letzten drei Serien jeweils einen Ring mehr als Eder. So ging am Ende mit 366:365 Ringen der Gesamtsieg knapp nach Sulzdorf.

Mit jeweils sechs Mannschaftspunkten müssen Bergstetten, Sulzdorf und Baldingen im letzten Wettkampf um den Verbleib in der Liga zittern.

Monheim erhöht Druck auf Tabellenführer Medlingen

Ohne Abstiegssorgen ist dagegen die SG 1858 Monheim, die beim Heimwettkampf gegen Kgl.priv. HSG 1445 Oettingen nichts anbrennen ließ.

Auf Spitzenposition eins musste sich die Monheimerin Nadine Schwertberger mit dem besten Einzelschützen der Bezirksoberliga Michael Beutel aus Oettingen messen. Zur Halbzeit hatten beide 190 Ringe. Doch dann konnte Beutel die kleine Schwächephase von Schwertberger nutzen und holte mit einer 97er-Serie drei Ringe Vorsprung, die er mit ins Ziel rettete. Somit ging der erste Einzelpunkt mit 381:384 Ringen nach Oettingen. Beim Duell auf Position zwei ließ der Monheimer Niklas Nigel dem Oettinger Christoph Sailer mit 384:372 Ringen keine Chance und glich zum 1:1 aus. Mit 372 Ringen hatte die Oettingerin Sabine Beutel klar gegen die 380 Ringe von Monheims Matthias Gnugesser das Nachsehen. Der Monheimer Schützenmeister Jens Christ machte auf Setzposition vier gegen die Oettingerin Gabriele Beck alles klar. Mit 379:370 Ringen holte er den dritten Einzelpunkt und somit den Sieg für Monheim. Auf Position fünf duellierten sich Karel Kuba für Monheim und Aylina Sailer für Oettingen. Kuba ließ nichts anbrennen und reihte sich mit 382 Ringen in das starke Mannschaftsergebnis der Monheimer ein. Sailer erzielte mit 367 Ringen ihren Saisonschnitt und musste somit auch den vierten Einzelpunkt an Monheim abgeben.

Die Luftgewehr-Schützen aus Monheim gewannen souverän gegen Oettingen: (von links) Nadine Schwertberger, Michael Beutel, Niklas Nigel, Christoph Sailer, Matthias Gnugesser, Sabine Beutel, Jens Christ, Gabriele Beck, Karel Kuba und Aylina Sailer. Foto: Jan Weigl

Nachdem Medlingen 3:2 in Baldingen gewonnen hat, können die punktgleichen Monheimer mit ihrem 4:1-Sieg den Einzelpunktvorsprung von Medlingen auf nur noch einen einzigen Einzelpunkt verkürzen. Somit entscheidet sich die Meisterschaft und der Abstieg der Bezirksoberliga erst am letzten Wettkampftag. (AZ)