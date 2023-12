Schießen

18:00 Uhr

Mertinger Schützen feiern Doppel-Erfolg vor dem Saisonfinale

Sarah Hasenhündl schoss für Mertingen mit 397 und 395 Ringen absolute Top-Ergebnisse am vergangenen Wettkampftag in der 2. Bundesliga Süd.

Plus Im vorletzten Wettkampf der 2. Bundesliga siegen die Luftgewehr-Schützen von Gemütlichkeit Mertingen zweifach. Wie die Chancen auf den Aufstieg stehen.

Mit einem Doppelsieg am vergangenen Wettkampftag in der 2. Bundesliga Süd haben die Luftgewehr-Schützen von Gemütlichkeit Mertingen das Jahr 2023 perfekt beendet. Ganz ausruhen darf sich das Team jedoch noch nicht, denn noch steht in der Liga ein Wettkampf aus, und das zuhause in Mertingen. Hierfür haben sich die Gemütlichkeit-Schützen viel vorgenommen.

Doch vorher ging es zum SV Hubertus Kastl, dort mussten die Mertinger sich zunächst gegen die Sportschützen Niederlauterbach II beweisen. Gegen den Tabellenvorletzten setzten sich die Nordschwaben souverän mit 5:0 durch. Mit drei Ergebnissen über 390 Ringen ließen sie dem Gegner keine Chance. Verena Schröttle schlug auf Setzplatz eins ihren Kontrahenten deutlich mit 395:387 Ringen. Katharina Hafner machte es spannender, ein Ring Vorsprung reichten beim 390:389 knapp zum Sieg. Patrick Müller triumphierte mit 388:379. Sarah Hasenhündl schoss sehr stark an diesem Tag und deklassierte ihre Gegnerin mit 395:361 Ringen. Claudia Herr steuerte den fünften Einzelpunkt mit 388:356 Ringen bei.

