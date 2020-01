20.01.2020

Ausblick auf das Jubiläumsjahr

Beim Motorclub Kesseltal gibt es Neuwahlen und die Ehrung verdienter Mitglieder. Was in diesem Jahr bei dem Verein geboten sein wird, der einen runden Geburtstag feiert

Der Motorclub Kesseltal hat im Schützenheim in Brachstadt seine Generalversammlung abgehalten. Bernd Spielberger, einer der drei Vorsitzenden des Vereins, begrüßte die zahlreichen anwesenden Mitglieder und bedankte sich beim Vorstand und der Versammlung.

Den Jahresrückblick übernahm der Vorsitzende Christian Konrad. Der MCK kann auf ein sehr positives und erfolgreiches Jahr 2019 zurückschauen: Mit vielen Arbeitseinsätzen und vielen Verbesserungen an der Rennstrecke war der MCK auch sehr aktiv. Hierfür bedankte er sich nochmals bei allen Helfern für die Unterstützung und Mithilfe.

Höhepunkt des Vereinsjahres war der 30. Kesseltaler ADAC Autocross, welcher im September auf dem Kesseltalring in Brachstadt stattfand. Die gut besuchte Veranstaltung bei sehr gutem Wetter und vielen Starten begeisterte alle Anwesenden.

Aber auch über das Sportliche konnte Konrad positiv berichten. Mit über 30 Fahrern ist der MCK gerade sehr gut aufgestellt und auf vielen Rennstrecken in ganz Deutschland mit großem Erfolg unterwegs. Wie berichtet konnte Jan Baltzer den Titel Deutscher Meister bei den Junioren Tourenwagen für sich beziehungsweise den MCK holen.

Auch die Wahlen des Vorstands standen auf der Tagesordnung. Wiedergewählt wurde Florian Joachim als Vorsitzender, Martina Lang als Schatzmeisterin, Benedikt Rösner und Michael Jenning als Beisitzer sowie die Kassenprüfer Rainer Schabert und Johann Rößle. Reinhard Zolda stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl zum Jugendleiter. Hier wurde Manuela Baltzer neu gewählt. Christian Konrad bedankte sich bei Reinhard Zolda für die geleistete Arbeit. Er war unter anderem maßgeblich an der Gründung des MCK-Jugendteams beteiligt.

Für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft wurden Wolfgang Reitsam, Johann Roser und Josef Reitsam von den Vorsitzenden geehrt sowie Wolfgang Kurz für 25 Jahre.

Das Jahr 2020 werde ein sehr aktives für den Verein werden, erläuterten die Vorsitzenden Christian Konrad und Bernd Spielberger bei der Vorschau. Der Verein darf zum Beispiel in diesem Jahr sein 50. Vereinsjubiläum feiern. Dazu wolle man am 23./24. Mai eine entsprechende Feier mit Ehrungen, Gaudirallye und vielem mehr in der MCK-Halle durchführen. Vom 18. bis 20. September findet dann der 31. Kesseltaler ADAC Autocross auf der Heimstrecke statt. Hier wird wieder ein Lauf zur Deutschen Autocross Meisterschaft sowie der Kesseltaler Autocrosspokal ausgetragen.

Es wird auch wieder ein entsprechendes Rahmenprogramm geben, unter anderem mit Rallyelegenden und einer Oldtimerausstellung sowie dem Kesseltaler Bierfest am Samstagabend.

Die Deutsche Meisterschaft Autocross startet für die Saison 2020 am 18./19. April in Ortrand, die Europameisterschaft am 16. Mai in Seelow, informierte Konrad.

Am Ende der Generalversammlung bedankten sich die Vorsitzenden Spielberger und Konrad bei allen Anwesenden. Sie hoffen auch für dieses Jahr auf die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder, Freunde und Gönner des MCK. (dz)

Themen folgen