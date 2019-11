18:00 Uhr

Der TSV Rain kann befreit aufspielen

Im Hinspiel gegen die „Schnüdel“ aus Schweinfurt lief es für den TSV Rain (mit Michael Knötzinger, in Rot) hervorragend, der Aufsteiger gewann mit 3:1. Für das Rückspiel stehen die Vorzeichen nicht schlecht, denn Rain fuhr zuletzt drei Siege in Folge ein.

Die Serie von drei Siegen nimmt den Druck von den Tillystädter, die am Samstag in Schweinfurt antreten. An das Hinspiel erinnern sie sich gerne, doch wieder fehlen drei Spieler.

Von Michael Ruisinger

Eine sehr ambitionierte Aufgabe wartet auf den TSV Rain im letzten Auswärtsspiel des Kalenderjahres 2019. Sein Gastgeber, der 1. FC Schweinfurt 05 (Anpfiff: 14 Uhr), startete heuer als einer der Topfavoriten um die Meisterschaft in die Saison. Zudem wollen die Unterfranken in naher Zukunft unbedingt in den Profibereich.

Freilich hatten sich die „Schnüdel“ den Saisonverlauf etwas anders vorgestellt, als es nun der Fall war. Nach dem 2:2-Unentschieden am 2. November im Unterfranken-Derby beim TSV Aubstadt trennte sich der 1. FCS von seinem Trainer Timo Wenzel und verpflichtete als Nachfolger den Ex-Ingolstädter Tobias Strobl.

Schweinfurt gewann zuletzt 3:0 in Burghausen

Der 32-jährige Übungsleiter erwischte mit seinem neuen Team gleich einen super Start. Den 1:0-Heimsieg gegen die SpVgg Greuther Fürth II konnte man sicher erwarten. Aufmerksamkeit erregte dann aber am vergangenen Wochenende der 3:0-Sieg beim SV Wacker Burghausen. An der Salzach lieferte Schweinfurt in der ersten Halbzeit eine hervorragende Leistung ab und so stand das Endergebnis schon zur Pause fest. Rains Trainer Alexander Käs sah sich dieses Spiel in der Nachschau an und war tief beeindruckt. „Eine exzellente Leistung“, lobte der Rainer Übungsleiter. Besonders die Lauffreudigkeit und die offensiv ausgerichtete Spielweise hatte es Käs angetan. Mit Adam Jabiri hat Schweinfurt den aktuell mit Lukas Riglewski (SV Heimstetten) und Björn Schnitzer (SV Viktoria Aschaffenburg) Führenden der Torschützenliste in seinen Reihen. Zwölf Treffer weist dieses Trio jeweils auf.

An das Hinspiel erinnert man sich beim TSV Rain noch sehr gut. Nach einer der besten Rainer Saisonleistungen gewannen die Käs-Schützlinge nach zwei Toren von Maximilian Käser und einem Treffer von Tjark Dannemann bei einem Gegentreffer von Adam Jabiri mit 3:1.

Wieder fallen einige Spieler des TSV Rain aus

Heute muss der Trainer sein Team, wie schon am vergangenen Samstag gegen den TSV 1860 Rosenheim auf einigen wichtigen Positionen ändern. Grund dafür ist wiederum die Sperre einiger Akteure. So fallen heute Innenverteidiger David Bauer, zweifacher Torschütze zuletzt, und Marko Cosic (ein Treffer gegen Rosenheim) aus. Zudem erhielt ja in diesem Spiel auch noch Jonas Greppmeir die Rote Karte. Doch dieses Trio kann Alexander Käs heute adäquat ersetzen. Mit Dominik Bobinger, Arif Ekin und René Schöder sind heute wieder drei Akteure dabei, die zuletzt gesperrt waren. Dazu kommt noch der wieder genesene Maximilian Käser.

12 Bilder TSV Rain spielt gegen TSV 1860 Rosenheim Bild: Szilvia Izsó

„Zuletzt ist es uns sehr gut gelungen die gesperrten Spieler zu kompensieren“, sagt Käs. Zudem hat sich die Situation durch den traumhaften Rückrundenstart beim TSV Rain sehr zum Positiven gewandelt. Nach den drei Siegen in Serie hat das Team auch in Schweinfurt nichts zu verlieren und kann befreit aufspielen. Sollten die Schweinfurter dann besser sein und den TSV Rain besiegen, wäre dies kein Beinbruch.

Lesen Sie auch: TSV Rain zittert sich zum Sieg gegen den TSV Rosenheim

Die Konzentration ließ zuletzt nach

Käs freut sich besonders auf die Atmosphäre im Willy-Sachs-Stadion: „Dort zu spielen ist für jede Mannschaft immer etwas besonderes.“

Was Käs zuletzt nicht so gefallen hat, war die Schlussphase seines Teams gegen den TSV 1860 Rosenheim. „Für mich kamen da zwei Faktoren zusammen, zum einem machten wir das 4:1 trotz einer hervorragenden Chance nicht und zum anderen haben wir nicht mehr ganz so konzentriert gespielt, wie ich mir das gewünscht hätte.“ Doch die Konzentration wird heute in Schweinfurt bestimmt wieder da sein, ist sich Käs sehr sicher.

Fanbus: Der Bus des TSV Rain fährt um 8.30 Uhr am Georg-Weber-Stadion ab. Für Fans besteht wieder Mitfahrgelegenheit.

Aufgebot TSV Rain: Hartmann und Peuser (Tor), Bobinger, Schröder, Triebel, S. Müller, Bär, Käser, J. Müller, Krabler, Dannemann, Götz, Kurtishaj, Luburic, Brandt, Ekin, Knötzinger und Robinson.

Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (1. FC Rieden)

