vor 52 Min.

Die Parkstadt hat bald wieder einen großen Supermarkt Lokalsport

Der neue Edeka in der Parkstadt öffnet bald.

Der Eröffnungstermin steht fest. Ab wann die Pardstädter ihren neuen Verbrauchermarkt besuchen können.

Von außen sieht er schon fertig aus – innen werden bereits die Regale einsortiert. Nachdem die Parkstädter längere Zeit eine kleinere Übergangslösung als Verbrauchermarkt vor Ort hatten, sollen sich die Zeiten nun ändern. Just in der Neuen Mitte der Parkstadt gegenüber dem Mehrgenerationenhaus gelegen, öffnet der neugebaute Edeka-Markt bald seine Pforten. Wie unsere Zeitung von Edeka erfuhr, sei der Eröffnungstermin des neuen Marktes am Donnerstag, 13. September, sicher.

