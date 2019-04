Drei Neue im Team

Der TSV Rain will im Nachholspiel gegen Schwabmünchen am Ostermontag siegen. Doch es gibt einige Verletzte oder angeschlagene Spieler im Rainer Team.

Anzeige

Jetzt neu: So lernen Kinder spielend leicht Englisch

Mit dem "my little english puzzle book" von Fremdsprachenexpertin Tanja Hall kommen Kinder spielerisch mit der Sprache in Kontakt.