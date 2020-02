vor 23 Min.

Ein Schritt in Richtung Meisterschaft

SV Wörnitzstein-Berg erzielt wichtigen Sieg beim Tabellenzweiten BV Bergen

Zum Rückrundenauftakt der 1. Steeldartliga des Nordschwäbischen Dartsverbands (NSDV) erreichten die Teams von den Dscheina Darter Donauwörth und den Firedarters Gosheim, beachtliche Ergebnisse.

Die Firedarters aus Gosheim waren bei den ambitionierten Clochard Darter Augsburg II zu Gast. Hier gelang den Gosheimern bei dem mit ehemaligen Landesligaspielern gespickten Team ein leistungsgerechtes 5:5-Unentschieden. Die Dscheinas aus Donauwörth setzten ihren positiven Lauf mit einem 6:4-Heimsieg gegen D‘Augschburger I fort. Nun sind die Teams aus Gosheim und Donauwörth, pünktlich zum Derby am nächsten Spieltag in der Tabelle punktgleich. Ebenfalls in der 1. Liga mussten die Steeldarter aus Bissingen eine herbe 2:8-Heimniederlage gegen Kühlenthal einstecken. An diesem Abend konnten die Bissinger nur ein Einzel sowie eine Doppelpartie für sich entscheiden.

Auch in den zweiten NSDV-Ligen stand der Rückrundenauftakt auf dem Programm. Hier fuhren die Darter des SV Wörnitzstein-Berg einen wichtigen Sieg beim Tabellenzweiten BV Bergen ein. Der eindeutige 8:2-Auswärtssieg war zugleich auch ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft in der 2. NSDV-Liga Nord Gruppe schwarz. Ebenfalls in dieser Gruppe mussten die Firedarters Gosheim II zu den Liganeulingen vom AL D.C. aus Leitheim. Mit einem 7:3-Auswärtssieg festigten die Gosheimer ihren dritten Platz in dieser Gruppe. Die Leitheimer müssen hingegen weiterhin auf ihren ersten Sieg in der Liga warten. Ebenfalls ein Auswärtssieg und ebenfalls die Festigung des dritten Tabellenplatzes, gelang den Firedarters Gosheim III in der 2. NSDV-Liga Nord Gruppe weiß. Ein eindeutiges 1:9 bei der zweiten Mannschaft vom SV Wörnitzstein-Berg, stand am Schluss auf dem Spielberichtsbogen.

Einen sehr spannenden Spieltag bestritten die Dartfreunde Tagmersheim in ihrem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft der Dscheina Darter Donauwörth. Letztendlich einigte man sich erst nach der letzten Doppelpartie auf ein 5:5-Unentschieden. (dz)

