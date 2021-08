Geldsegen für 121 Vereine

Knapp 500.00 Euro fließen vom Freistaat in den Landkreis Donau-Ries

Der Freistaat Bayern zahlt wie im Vorjahr wieder eine doppelte Vereinspauschale an die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Donau-Ries aus. Dieser doppelte Betrag beläuft sich auf insgesamt 489.983 Euro (Vorjahr 470.533 Euro). Das teilt der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler ( CSU) mit.

„Der organisierte Sport hat eine große Bedeutung für die Gesundheit und unsere Gesellschaft. Deshalb ist die Verdoppelung der Vereinspauschale auch in diesem Jahr ein sehr wichtiges Signal der Hilfe und der Solidarität, um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. In unserem Landkreis profitieren davon circa 121 Vereine“, so Fackler. Das Landratsamt Donau-Ries wird die Bescheide zeitnah erstellen, sodass das Geld baldmöglichst auf dem Konto sein wird. „Eine schnelle unbürokratische Umsetzung zeigt, dass hier alle an einem Strang ziehen“, lobt Fackler und dankt allen Beteiligten. Das hohe Engagement in den Sport- und Schützenvereinen ist der Bayerischen Staatsregierung auch in 2021 statt der bisherigen rund 20 Millionen Euro erneut 40 Millionen Euro wert, die in die Förderung des Sportbetriebs in den rund 12.000 Sport- und 5000 Schützenvereinen fließen. Die Pauschale pro Verein berechnet sich anhand der sogenannten Fördereinheiten, die wieder mit 0,58 Euro je Einheit honoriert werden. (dz)