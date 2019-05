vor 57 Min.

Gröbl dominiert den Halbmarathon

Der Itzinger gewinnt den Straßenlauf in Augsburg. Mit dem dritten Platz für den Mertinger Andreas Beck schrammt die LG Zusam nur knapp an einem Doppelsieg vorbei

Bestens in Szene setzen konnten sich drei Läufer der LG Zusam beim 33. Augsburger Straßenlauf über die Halbmarathondistanz. Mit Tobias Gröbl aus Itzing stellten sie nicht nur den Gesamtsieger, sondern auch der Mannschaftssieg ging an das Team der LG Zusam. Bei frischen sieben Grad, für Distanzläufer idealen Wettkampftemperaturen, gingen insgesamt 270 Läufer auf die neue Strecke mit drei Runden im Siebentischwald. Gleich vom Start weg übernahm Tobias Gröbl, der Streckenrekordhalter in 1:07:07 Stunden, die Spitzenposition und lief im Alleingang auf und davon. Nachdem ab der dritten Runde der Oberschenkel etwas zwickte, reduzierte er das Tempo und sicherte in hervorragenden 1:11:21 Stunden einen ungefährdeten Sieg.

In Sichtweite machte der Mertinger Andreas Beck vor dem Profitriathleten Roman Deisenhofer von der TG Viktoria Augsburg die Pace der beiden Verfolger. Knapp 21 Kilometer verbrachte Beck somit auf der Position zwei, ehe er im Schlusssprint von Roman Deisenhofer überrascht wurde und sich mit Rang drei zufriedengeben musste. Eine neue persönliche Bestzeit von ausgezeichneten 1:11:41 Stunden versöhnte jedoch über den knapp verpassten Doppelsieg. Zwei Runden arbeitete auch das Duo Josef Sapper und Kai Reißinger von der LG Zusam mit gehörigem Abstand zum Spitzentrio zusammen. Auf der dritten Runde mobilisierte Sapper nochmals alle Kräfte und lief in 1:15:41 Stunden auf Platz vier ebenfalls zu einer tollen neuen Bestzeit. Damit war auch klar, dass der Mannschaftssieg an das Team der LG Zusam gehen würde. In 3:38:44 Stunden hatten Gröbl, Beck und Sapper dann nicht nur rund 20 Minuten Vorsprung zum Zweitplatzierten Team, sondern verbesserten auch den bisherigen LG-Rekord deutlich. Da bei der Augsburger Veranstaltung gleichzeitig auch die Kreismeistertitel in Einzel und Mannschaft vergeben wurden, gingen beide Plaketten an die Läufer der LG Zusam.

Mit dabei beim Augsburger Straßenlauf waren auch zwei Athleten des TSV Harburg. Ein solides Rennen gelang dabei in den Augsburger Wäldern Leonhard Wiedemann. Er erreichte das Ziel als erster TSV-Sportler nach schnellen 1:20:25, was ihm Gesamtplatz sieben und den Sieg in seiner Altersklasse M40 einbrachte.

Ebenfalls eine starke Zeit von 1:24:03 konnte seitens des TSV Tobias Ullrich als abschließende Vorbereitung für den Salzburg-Marathon im Ziel für sich verbuchen. Er sicherte sich damit Platz 13 gesamt und Platz sieben in seiner Altersklasse M30.

Beide Triathleten können somit einen gelungenen Einstieg in die diesjährige Saison verzeichnen und gestärkt den kommenden Schwimm-, Rad- und Laufwettkämpfen entgegensehen.

Am gleichen Tag galt es für Stefan Richter vom TSV Harburg beim Hamburger Marathon die doppelte Distanz von insgesamt 42,195 Kilometer zu bewältigen. Auch er erwischte einen erfolgreichen Tag und erreichte das Ziel nach 3:06 Stunden auf dem 645. Gesamtrang von rund 8000 Finishern. (wf, dat, dz)

