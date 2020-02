vor 19 Min.

In ihren Disziplinen absolut top

Die Leser wählen wieder den „Sportler des Jahres“ der

Ganz unterschiedlich sind die Sportarten, in denen die Nominierten für die DZ-Wahl zum Sportler des Jahres erfolgreich sind. Doch jeder Athlet für sich bewies im vergangenen Jahr Talent, Kampfgeist und Beharrlichkeit, um herausragende Erfolge zu erzielen. Unser erster Nominierter ist ein Speerwerfer, der sich zurück an die Spitze kämpfe. Zweiter im Bunde ist ein Fußballer aus der Region, der zum Profisportler wurde. Ebenfalls nominiert ist ein absoluter Routinier im Luftsport, der an Deutschlands Spitze geflogen ist.

Kosok (Speerwerfen). Der Harburger Markus Kosok gewann in seiner Jugend bereits mehrere Titel, bevor er verletzungsbedingt eine längere Wettkampfpause einlegen musste. Bei den bayerischen Meisterschaften im Augsburger Rosenaustadion im vergangenen Juli fand der Speerwerfer nun zu alter Stärke zurück. Er übernahm bereits mit seinem ersten Wurf über 66,11 Meter die Führung im Wettkampf und krönte den Tag schließlich mit dem Titel und neuer Bestweite von 71,36 Metern.

Bei den bayerischen Meisterschaften der U23 übertraf er noch die geforderten 73 Meter zur Qualifikation für die deutschen Meisterschaften mit seinem Wurf über 73,26 Meter. Mit dieser Weite klappte es beim Bundeswettkampf nicht ganz, dort schloss er mit 66,19 Meter auf Rang zwölf ab.

Schuster (Fußball). Der aus Rögling stammende Marco Schuster hat endgültig den Sprung in den Profifußball geschafft. Nachdem er bereits in der Jugend für den FC Augsburg kickte und dort auch viele Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern bestritt, wechselte er zur Saison 2017/18 zum SV Waldhof Mannheim. Mit diesem Team wurde er im vergangenen Jahr Meister der Regionalliga Süd-West und stieg in die dritte Bundesliga auf. Dort liegt das Team aktuell auf Rang vier und hat sich damit als Neuling mehr als etabliert in der dritthöchsten deutschen Spielklasse.

Langer (Segelfliegen). Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Piloten Stefan Langer, der für die Segelfluggruppe (SFG) Donauwörth-Monheim startet. Neben 43 anderen Piloten trat er bei den deutschen Meisterschaften in der Klubklasse an – in dieser Klasse starten Piloten mit älteren Segelflugzeugen mit einer Spannweite von 15 Metern.

An sieben Wertungstagen lieferten sich die Kontrahenten einen harten Wettkampf. Doch Langer bewies sein Können, setzte sich unter anderem gegen Top-Piloten aus der Nationalmannschaft durch und holte sich am Ende den Titel. Damit qualifizierte er sich für den Bundeskader und für die Segelflug-Weltmeisterschaft in diesem Jahr.

