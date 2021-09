Drei Siege für Lech-Kreisklassisten

Erfolgreiches Wochenende für Münster, Feldheim und Holzheim

Feldheim gewinnt zu Hause, Münster und Holzheim siegen im Nachbarlandkreis.

Der SV Feldheim feiert den zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen dank einer starken kämpferischen Leistung. Echsheim begann erwartet druckvoll, aus dem Nichts fiel das 1:0 für Feldheim: Nach Vorlage von Nico Löhle stand Dominik Martin alleine vor dem Gästetorwart und schob ein. Eine schöne Einzelleistung des starken Thomas Dirnberger wurde mit dem 2:0 belohnt (31.), als er Torwart Peter Bauer sehenswert mit einem Lupfer aus 35 Metern überwand. Nach der Halbzeit übernahm der Gast das Kommando, aber der überragende SVF-Torwart René Fuchs parierte mehrfach. Obwohl Echsheim enormen Druck entwickelte, konnte nur Marco Friedl ihn überwinden. Einer der seltenen Entlastungsangriffe brachte sogar das 3:1: Erneut Dirnberger traf zum 3:1. (qn)

(1:1)

Die Gastgeber hatten den Ausfall zahlreicher Stammkräfte zu beklagen und traten mit einer jungen Truppe an, die großen Kampfgeist zeigte. Die Gäste hatten in der ersten Hälfte ein klares Chancenplus, jedoch stand es zur Pause lediglich 1:1-Unentschieden. Das war vor allem der Verdienst von Heimkeeper Sebastian Müller, der das Kunststück fertig brachte, zwei Foulelfmeter des SV Münster zu halten. Die Schützen waren Philipp Fetsch (14.) und Markus Durner (32.). Überraschend gelang dem SV Wagenhofen die Führung, als ein Gästespieler nach Hereingabe von Armando Ametovic den Ball ins eigene Tor bugsierte (26.). Nur kurz darauf staubte Reinhold Armbrust zum Ausgleich ab. In der zweiten Hälfte münzte Münster ihre Überlegenheit auch in Tore um. Die Treffer erzielte jeweils Philipp Fetsch, die zum verdienten 3:1-Sieg der Gäste führten. (hugo)

In einer chancenarmen ersten Halbzeit waren die Gäste die leicht bessere Mannschaft. Nach 25 Minuten gingen die Holzheimer mit 1:0 durch Paul Hategan in Führung. Danach passierte nichts mehr bis zum Halbzeitpfiff. Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit erhöhte Simon Mayr nach einer Unachtsamkeit in der Rohrenfelser Hintermannschaft auf 2:0. Danach kamen die Einheimischen besser ins Spiel. In der 56. Minute schoss Tobias Aksentic aus halblinker Position noch knapp am Tor vorbei. Vier Minuten später machte er es besser und verkürzte mit einem Flachschuss auf 1:2. In der 81. Minute bekamen die Gastgeber einen Foulelfmeter zugesprochen. Nils Lahn scheiterte jedoch am starken Torwart der Gäste. (lenk)