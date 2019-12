vor 23 Min.

Mehrere Titel für Thomas Göttler

Rote Rose Ebermergen proklamiert seine Könige und ehrt Preisträger

Im Rahmen des Kameradschaftsabends des Schützenvereins Rote Rose Ebermergen wurden auch die neuen Könige proklamiert und verdiente Schützen geehrt. Schützenmeisterin Sabine Reule begrüßte alle Gäste und bedankte sich für die rege Teilnahme an dieser traditionellen Vereinsfeier.

Die Siegerehrungen für die verschiedenen Schießwettbewerbe wurden mit großem Interesse verfolgt. Auch heuer wurden die Jungschützen wieder mit einem Trainingspokal belohnt. Den ersten Platz sicherte sich Yannick Adams.

In der Schülerklasse wurde Yannick Adams mit 1522 Ringen Jahresmeister und mit 141 Ringen Vereinsmeister. Ebenso konnte Paul Stippler in der Jugendklasse beide Wettbewerbe (3327/318 Ringe) für sich entscheiden. In der Schützenklasse Luftgewehr wurde Thomas Göttler mit 3758 Ringen Jahresmeister und konnte sich mit 377 Ringen auch den Titel Vereinsmeister holen. Beide Wettbewerbe gewann er auch mit der Luftpistole (3405/352 Ringe) Lorena Eberhart gewann in der Damenklasse mit 3801 und 379 Ringen beide Titel. Auch in der Altersklasse Auflage konnte ein Schütze beide Wettbewerbe für sich entscheiden. Hier gewann Norbert Mösle mit 1469 und 290 Ringen.

Den Fritz-Fälschle-Gedächtnispokal gewann Thomas Göttler mit einem 31,2-Teiler. Norbert Mösle sicherte sich mit einem 12,2-Teiler den Bernhard-Göttler-Pokal und mit einem 15,4-Teiler ging der Fritz-Eberhart-Wanderpokal an Tanja Adams. Den Bock-Blattl-Wanderpokal (gestiftet von der Raiffeisenbank-Volksbank Donauwörth) gewann Armin Zwesper mit einem 9,87-Teiler. In der Disziplin Blankbogen erkämpfte sich Tim Haber in der Schülerklasse die Titel Jahres- und Vereinsmeister. In der Jugendklasse sicherten sich Patrick Wiedemann die Vereinsmeisterschaft und Yannick Adams den Jahresmeistertitel. Bei den Erwachsenen wurde Armin Zwesper Jahresmeister und Christine Zwesper konnte sich den Titel Vereinsmeister sichern. (dz)

und Siegerlisten online unter www.rote-rose-ebermergen.de

