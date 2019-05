vor 21 Min.

VSC-Jugend kommt mit blauem Auge davon

A-Junioren sind in der Qualifikation zur ÜBOL knapp eine Runde weiter

Mit einem blauen Auge davon gekommen sind die A-Junioren der Handballabteilung des VSC Donauwörth bei ihrem zweiten Qualifikationsauftritt zur überbezirklichen Bezirksoberliga (ÜBOL) in Moosburg am Inn. Ohne etatmäßigen Torhüter war dem Team um Trainer Dennis Stinner klar, dass dieses Turnier kein Selbstläufer werden würde. Aber schließlich schafften die Donauwörther mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage doch den Sprung in die nächste Runde und waren darüber sichtlich erleichtert.

Im ersten Spiel gegen Waldkraiburg sahen die Nordschwaben zwei Minuten vor Schluss beim 25:21 bereits wie der sichere Sieger aus. Sie kassierten dann aber in kürzester Zeit drei Tore in Folge, bevor sie den Sack mit 26:25 endgültig schlossen. In der zweiten Begegnung gegen die SG Moosburg reichte es nach einem ausgeglichenen Spiel zweier gleichwertiger Teams zu einem leistungsgerechten 15:15.

Gegen die SSG Metten, die am Ende Turniersieger wurde, führten die Kreisstädter zur Pause mit 12:11. Im zweiten Durchgang kamen sie aber auf die Verliererstraße, weil sie zu viele Chancen ausließen. Nun steht für den VSC-Nachwuchs noch eine letzte Bewährungsprobe an, wenn am ersten Juni-Wochenende das dritte und letzte Qualifikationsturnier stattfindet. (geba)

