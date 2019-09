vor 26 Min.

Wichtige Punkte vor dem Heimrennen

Die MCK-Piloten waren in Eisemroth am Start.

Piloten des MC Kesseltal holen in Hessen mehrere Podestplätze

Beim hessischen MSC Siegbachtal, auf der Rennstrecke in Eisemroth, hat der achte Lauf zur deutschen Meisterschaft im Autocross stattgefunden. Diese Reise traten auch 13 Fahrer des MC-Kesseltal mit ihren Teams an. Der aus Donauwörth kommende Janik Baumgärtner durfte sich in der Klasse Junior-Buggy nach guten Vorläufen und einem starken Finale über Platz zwei freuen. Für Jan Baltzer aus Flachslanden lief es nicht ganz nach Wunsch: Nach mäßigen Vorläufen musste er sich bei den Junior-Tourenwagen mit dem vierten Platz zufriedengeben.

Bei den Serien-Tourenwagen zeigte die Tapfheimerin Steffi Geiger starke Vorläufe, musste aber im Finale in Führung liegend mit technischem Defekt aufgeben. In der zweiradgetriebenen Super-Tourenwagen-Klasse war Michael Jenning aus Unterglauheim mit am Start. In der starken Klasse konnte er nach guten Vorlaufleistungen einen dritten Platz einfahren.

Vier MCK-Piloten waren bei den Allrad-Tourenwagen am Start. Nach einem Vorlaufsieg kam für den Amerdinger Andreas Fürst im zweiten Lauf das Aus durch Getriebeschaden. Besser lief es für die drei weiteren Kesseltaler: Michael Gautsch, Donauwörth, wurde von Lauf zu Lauf schneller und freute sich über Platz drei knapp hinter seinem Vereinskollegen Markus Geier aus Erlingshofen. Jens Baltzer aus Flachslanden steigerte sich stetig und siegte im Finale souverän vor seinen zwei Vereinskollegen.

Bei den Cross-Buggy fuhr in einem starken Starterfeld der Amerdinger Marco Fürst die zweite Trainingszeit. Doch schon im ersten Lauf musste er nach Motorschaden aufgeben.

Natalie Straub aus Saffig bei Koblenz fuhr nach souveränen Vorläufen im Finale einen vierten Platz ein. Bei den Spezial-Cross-Buggy kämpfte sich Martin Fürst aus Amerdingen durch die Vorläufe. Im Finale auf Rang zwei liegend musste er seinen Wagen nach einer Kollision abstellen. Der Kesselostheimer Micha Dollinger wurde in dem stark besetzten Starterfeld sechster. Michael Straub aus Hilzingen steigerte sich von Lauf zu Lauf und belegte Rang drei im Finale.

Vom Freitag, 13., bis Sonntag, 15. September, findet nun der 30. Kesseltaler ADAC-Autocross auf dem heimischen Kesseltalring in Brachstadt statt. Hier wird der 9. Lauf zur deutschen Autocross Meisterschaft ausgetragen sowie ein Lauf zum Kesseltaler Autocrosspokal. (dz)

Themen Folgen