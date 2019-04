vor 15 Min.

Wörnitzstein gewinnt im Elfmeterschießen

SVW gewinnt gegen Maihingen im Bezirkspokal und ist eine Runde weiter

Die erste Frauenfußballmannschaft des SV Wörnitzstein-Berg gewann ihr Zweitrundenspiel im Bezirkspokal gegen den Ligakonkurrenten FC Maihingen mit 8:7 nach Elfmeterschießen.

In der Anfangsphase überraschten die Gäste aus dem Ries den SVW einige Male mit weiten Bällen. So konnte bereits in der 3. Minute Torhüterin Jasmin Maiershofer gerade noch gegen die durchgebrochene Pauline Herrle retten. Nur drei Minuten später fast die gleiche Szene, diesmal traf Herrle zur 0:1-Führung. Die Heimelf zeigte sich nicht geschockt und erzielte kurz drauf den Ausgleich. Sophia Holler bediente Lena Baumgärtner, die Torhüterin Anne Lasser mit ihrem platzierten Schuss aus 20 Metern keine Abwehrchance ließ (8.). Danach entwickelte sich ein umkämpftes Spiel ohne nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten.

Nach der Pause kamen die SVW-Damen besser aus der Kabine und erzielten nach einer Minute die Führung. Jana Engelmann lief nach einem schönen Zuspiel von Jessica Wenninger der Abwehr davon, doch Lasser konnte ihren Torschuss abwehren. Den Abpraller verwertete Michelle Müller zum 2:1. Gut eine Viertelstunde vor Schluss gelang den Gästen durch Lisa Rebekka Koukol der Ausgleich. In der Schlussphase suchte die Heimelf die Entscheidung. Dabei hatte Michelle Müller erst Pech mit einem Pfostentreffer (88.) und kurz darauf ging ihr Schuss knapp über die Latte. Beim anschließenden Elfmeterschießen trafen für Maihingen die ersten fünf Schützinnen sowie für Wörnitzstein Michelle Müller, Jana Engelmann, Sophia Holler, Lena Baumgärtner und Sandra Melan. Nachdem bei den Gästen Eva Enslin nur den Pfosten traf, verwandelte Lea Moll den entscheidenden Elfmeter.

Am kommenden Samstag empfängt der SV Wörnitzstein-Berg um 15 Uhr den SV Freihalden im Stauferpark zum nächsten Punktspiel. (svw)

