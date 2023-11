Diese Sportler machen Wemding stolz

Im Wemdinger Rathaus werden die erfolgreichen Sportler der Stadt gewürdigt. Auch ein Eintrag im Goldenen Buch gehört zur Ehrung dazu.

Im Rahmen einer Feierstunde im historischen Rathaus hat die Stadt Wemding ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler gewürdigt. Bürgermeister Martin Drexler nutzte gemeinsam mit Sportreferent Roland Schuster den Sportlerempfang, um den örtlichen Aktiven für die erreichten Erfolge und Leistungen in den vergangenen beiden Jahren zu gratulieren.

„Jegliche Erfolge erfüllen uns mit besonderem Stolz“, betonte Drexler in Richtung der anwesenden Sportlerinnen und Sportler. Für die gezeigten Leistungen bedankte er sich auch im Namen der Stadtratsmitglieder. Sportreferent Schuster dankte allen Vereins- und Abteilungsverantwortlichen für die „großartige Arbeit“, die sie für den Amateur- und Breitensport in Wemding leisten würden. Schuster weiter: „Traditionell ist der Sport in Wemding stark verwurzelt und trägt zu einem großen Zusammenhalt sowie einer gesunden Freizeitgestaltung in der Stadt bei.“ Weitere Dankesworte richtete er an alle aktiven Sportlerinnen und Sportler für ihren vorbildlichen Einsatz.

Auch das Zeigen von Haltung bei Niederlagen würdigt der Bürgermeister

Dank der Aktiven können die zahlreichen Sportbegeisterten in Wemding und Amerbach immer wieder mitreißende und spannende Wettkämpfe erleben. Anerkennung wolle man aber nicht nur für Siege und starke Leistungen aussprechen – sondern auch für die sportliche Haltung. Drexler: „Sie alle kennen nicht nur Siege, sondern auch Niederlagen.“ Trotz Rückschlägen immer dabei zu bleiben und weiterhin die gesteckten Ziele zu verfolgen, „das allein ist bereits ein Sieg über sich selbst“, machte der Bürgermeister gemeinsam mit Schuster klar.

Der Sportreferent erwähnte auch die Betreuer und Trainer („das Team im Hintergrund“), die entscheidend zu den Erfolgen beigetragen hätten. Gerade bei jüngeren Sportlerinnen und Sportlern seien auch die Eltern wichtig, die ihre Kinder unterstützen, anspornen, aufmuntern und hinter ihnen stehen. Unverzichtbar für sportliche Erfolge sind laut Schuster auch die Trainingsbedingungen, die ein breites Angebot erst ermöglichen. Hier komme die Stadt ins Spiel: „Ich bin froh, dass es uns auch in Zeiten knapper Gelder stets möglich war, Mittel für die Sportförderung bereitzustellen – seien es freiwillige Zuwendungen oder auch Zuschüsse zur Verbesserung der örtlichen Gegebenheiten.“

Sport ist mehr als eine Freizeitbetätigung

Der Bürgermeister erinnerte in seiner Rede auch daran, dass der Sport nicht nur als spannende und sinnvolle Freizeitbetätigung dient, sondern gesellschaftlich noch wesentlich mehr bedeutet. Man lerne dadurch fürs Leben, Dinge wie Teamgeist, Disziplin oder auch die Achtung anderer Personen. Der Sport führe Menschen aus verschiedenen Kreisen und Religionen, mit unterschiedlichen Sprachen und Herkünften zusammen. Oder kurz gesagt: „Sport integriert“. Und mache einfach Spaß.

Die eingeladenen Sportlerinnen und Sportler seien zu Aushängeschildern Wemdings geworden. Deswegen durften sie sich beim Sportlerempfang auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Drexler und Schuster wünschten ihnen auch weiterhin die entsprechenden Erfolge und viel Spaß an der sportlichen Betätigung. (AZ)

Die Geehrten: