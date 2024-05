Das sind die neuen Donauwörther Stadtmeister im Klettern

Wer sich beim Wettkampf in luftigen Höhen durchsetzt und warum der ganz große Triumph doch ausbleibt.

In luftige Höhen ging es in der Donauwörther Kletterhalle, dem KraxlStadl: Bereits zum achten Mal veranstaltete die Alpenvereinssektion Donauwörth die Stadtmeisterschaft im Klettern und Bouldern. 44 Kletterinnen und Kletterer im Alter von sieben bis 50 Jahren fanden sich im KraxlStadl zum Wettkampf ein, wobei bei dieser Veranstaltung schon immer die Freude am Sport im Vordergrund steht, frei nach dem Motto „dabei sein ist alles“.

Der Großteil der Kletternden gehörte dem Donauwörther Verein an, aber auch die Nachbarsektion Treuchtlingen war mit einigen Mitgliedern angereist. Wie bereits in den vergangenen Jahren beteiligten sich auch Menschen mit Behinderung der Stiftung Sankt Johannes aus Schweinspoint am Wettbewerb.

Routenschrauber machen es den Teilnehmern sehr schwer

Die Teilnehmenden traten in drei Jugendklassen (6-9 Jahre, 10-13 Jahre und 14-17 Jahre) und zwei Erwachsenenklassen (ab 18 und Senioren ab 50) gegeneinander an. Für alle galt es, drei Kletterrouten und bis zu 20 Boulder zu bewältigen (in Absprunghöhe ohne Seil), wobei die beiden jüngsten Altersklassen noch Toprope (mit bereits eingehängtem Sicherungsseil) klettern durften.

Um dies alles zu bewältigen, blieben den Sportlerinnen und Sportlern vier Stunden. Ausreichend Zeit, um zwischen den Klettermetern immer wieder Kraft zu schöpfen; außerdem stand für alle auch ein Brotzeitbuffet für die Mittagspause bereit. Die Routenschrauber hatten keine Geschenke gemacht: Die schwersten Leadrouten der Erwachsenen konnten von niemandem ganz bezwungen werden, kein einziger Sportler schaffte es bis ganz nach oben, und auch bei den anspruchsvollsten Boulderproblemen war der Topgriff für die meisten außer Reichweite.

Nach Ablauf der Wettkampfzeit gab es bei den Herren noch ein Stechen um den zweiten Platz, dann standen die Podestplätze fest. Bei den Damen wurde Paula Allmansberger in diesem Jahr Donauwörther Stadtmeisterin, bei den Herren konnte sich Eric Choquet durchsetzen. (AZ)

Die weiteren Erstplatzierten in allen Altersklassen: