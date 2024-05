Andreas Maier: „Wir wollen uns mit einem Sieg bedanken“

Plus Andreas Maier, Spielertrainer der SG Buchdorf/Daiting, spricht über den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga, die Weiterentwicklung des Teams und die abschließenden Heimspiele.

Zwei Spieltage vor Schluss hat die SG Buchdorf-Daiting den Klassenerhalt bereits sicher. Wie stolz sind Sie auf Ihre Mannschaft und wie beurteilen Sie generell das zweite Jahr in der Kreisliga?

Andreas Maier: Wir sind sehr glücklich und stolz darauf, dass wir bereits frühzeitig den Klassenerhalt perfekt machen konnten. Insgesamt war es das erwartet schwere zweite Jahr in der Kreisliga. Du bist nicht mehr der Neuling, du wirst nicht mehr unterschätzt und die Gegner stellen sich anders auf dich ein. Trotzdem haben wir Wege und Mittel gefunden, die nötigen Punkte zu sammeln.