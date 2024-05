Fußball

vor 18 Min.

Bezirksliga-Relegation: Der TSV Rain am Lech II ist abgestiegen

Plus In einem spannenden Relegationsspiel kann der TSV Rain II seine Chancen nicht nutzen und unterliegt am Ende mit 1:4 gegen die SpVgg Kaufbeuren.

Von Elmar Knöchel

Im Relegationsspiel zum Verbleib in der Fußball-Bezirksliga im Bobinger Siegmundpark hat die zweite Mannschaft des TSV Rain ihre Chance auf den Klassenerhalt verspielt. Das 1:4 gegen die SpVgg Kaufbeuren spiegelt den Spielverlauf nicht recht wider, denn die Partie war lange offen.

Der TSV Rain II erwischte einen sehr guten Start. Das Team von Trainer Johannes Hanfbauer begann mit viel Zug zum Tor. Das hohe Pressing schmeckte dem Gegner aus dem Allgäu überhaupt nicht. In den ersten zehn Minuten spielte eigentlich nur Rain. Mit dem ersten gelungenen Angriff erzielte Mario Wilhelm denn auch gleich den Führungstreffer (3.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .