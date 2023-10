Den Derbysieg in Bäumenheim holt Fatih Spor

Plus Mannschaft erzielt einen 6:2-Erfolg gegen den TSV Bäumenheim in der A-Klasse West 3. Dabei liegt sie zunächst mit 0:2 zurück.

Mit einem nicht unerwartet deutlichen 5:0-Erfolg bei Punktelieferant Steinheim festigte der SC Tapfheim seine Tabellenführung in der Fußball-A-Klasse West 3. In den Kreis der Verfolger aufgerückt ist Fatih Spor Asbach-Bäumenheim, im Lokalderby gegen Schlusslicht TSV Bäumenheim behielt Fatih Spor mit 6:2 die Oberhand. Die aktuelle Bilanz des Teams: zehn Punkte aus fünf Spielen.

SSV Steinheim – SC Tapfheim 0:5 (0:3). Trotz Heimvorteil hatte der SSV keine Chance gegen eine vor Siegeswillen nur so strotzende Tapfheimer Mannschaft. Dennis Gail (21. Minute), Fabian Weißenburger (22.) und ein Eigentor (25.) führten zur 3:0-Pausenführung des Spitzenreiters. Konrad Federle (47.) und Raphael Schuster (56.) schraubten den Sieg mit ihren Treffern auf 5:0. Zuschauer: 100. (dz)