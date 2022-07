Fußball

vor 36 Min.

Harburger Stadtderby zum Auftakt in die neue Fußball-Saison

Bereits vor drei Jahren standen sich der TSV Harburg (rechts Matthias Pickel) und der Nachbarverein aus Ebermergen am ersten Spieltag gegenüber – damals in der Kreisklasse Nord 2. Ebermergen gewann mit 4:1. An diesem Sonntag treffen beide Teams zum Start der Kreisklasse Nord 1 aufeinander.

Plus Am Wochenende rollt der Ball in der Kreisklasse Nord 1 wieder. Dabei kommt es gleich zum Duell zweier Nachbarn. Wer die Favoritenrolle in dieser Saison innehat.

Von Manuel Wenzel

Jede Menge Derbys stehen in der Kreisklasse Nord 1 für die Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung im Laufe der Saison 2022/2023 auf dem Programm. Durch den Aufstieg des SV Mauren und die Umgruppierung des TSV Harburg und des TSV Ebermergen sind gleich drei Klubs aus einer Stadt im Feld zu finden. Auch das Aufeinandertreffen des TSV Monheim und der SG Flotzheim-Fünfstetten fällt in die Kategorie Nachbarschaftsduell, die Spielgemeinschaft TSV Wolferstadt/TSV Wemding II ist ebenfalls ein alter Bekannter.

