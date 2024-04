Fußball

vor 32 Min.

In Kirchheim führt Rain, dann wird es dunkel

Plus Fußball-Bayernliga: Mit einem 1:0 für den TSV Rain endet die Partie gegen den Kirchheimer SC – allerdings schon nach 75 Minuten, denn dann geht das Licht aus.

Von Gerd Jung

Nach einem verwandelten Foulelfmeter von Michael Senger dominiert der TSV Rain das Flutlichtspiel beim Kirchheimer SC in der Fußball-Bayernliga bis zur 75. Minute. Dann gingen im Stadion die Lichter aus, der Schiedsrichter musste das Spiel unterbrechen. Beim Stand von 1:0 für die Blumenstädter wurde die Begegnung nach einer dreißigminütigen Wartezeit abgebrochen. Wie die Partie schlussendlich gewertet wird, muss sich erst zeigen.

Rains Chefanweiser David Bulik änderte seine Startelf nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Nördlingen auf zwei Positionen: Fabian Triebel und Matej Rados spielten in der Freitagabend-Partie für Jannik Schuster und Benito Alisanovic (Bank). In einer munteren Anfangsphase mit Torabschlüssen auf beiden Seiten gingen die Gäste aus der Lechstadt in 23. Minute mit 1:0 in Führung: Andrii Hert brachte Michael Senger im Strafraum zu Fall. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte der Gefoulte selbst. Bis zur Halbzeitpause waren die Gäste die überlegene Mannschaft und hatten die Möglichkeit, ihre Führung auszubauen. Jedoch verfehlten zwei Schüsse von Michael Senger knapp ihr Ziel, und einmal konnte der Torwart der Oberbayern in letzter Sekunde einen Schuss von Tim Härtel abwehren. Die Heimmannschaft setzte im Angriffsspiel wenig Akzente, sodass die Seiten mit der knappen Gästeführung gewechselt wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .