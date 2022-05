Fußball

18:00 Uhr

Lukas Gerlspeck: Auf dem Weg zum Führungsspieler beim TSV Rain

Lukas Gerlspeck (vorne in Rot im Testspiel gegen den FC Gundelfingen) hat sich vorgenommen künftig mehr Torgefahr auszustrahlen.

Plus Lukas Gerlspeck hat in dieser Woche seinen Vertrag beim TSV Rain verlängert. Der 23-jährige Verteidiger spricht vor dem Spiel in Unterhaching darüber, welche Ziele er verfolgt.

Von Fabian Kapfer

Druck hat der TSV Rain im Saisonendspurt keinen mehr. Dass der Klub bereits vor dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching (Anpfiff 14 Uhr) den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, ist der starken Rückrundenbilanz zu verdanken. Einen wesentlichen Beitrag trug dazu auch die Defensive bei, die sieben Mal in diesem Jahr ohne Gegentor blieb. Positiv stach dabei auch immer wieder Lukas Gerlspeck heraus, der nach dem Klassenerhalt seinen Vertrag in der Blumenstadt um ein Jahr verlängert hat.

