SV Bayerdilling: Werner Griechbaum hat das Auge und die Erfahrung

Sehr zufrieden gehen die Fußballer der ersten Mannschaft des SV Bayerdilling in die Winterpause. Ein dritter Platz in der A-Klasse Neuburg steht zu Buche. Im letzten Spiel des Jahres gelang ein 2:1-Sieg gegen den VfR Neuburg II. Im Kasten des SVB stand dabei ein echter Routinier: Werner Griechbaum, Alter: 55 Jahre.