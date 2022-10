Fußball

vor 54 Min.

Verletzungspech beim TSV Rain

Plus Die Blumenstädter treten am Freitag in der Fußball-Regionalliga bei Viktoria Aschaffenburg an. Es gibt neue Ausfälle, und zwei Langzeitverletzte kehren ins Training zurück.

Von Fabian Kapfer

Es sind Momente wie die 46. Minute beim Remis gegen Greuther Fürth II am vergangenen Montag, in denen Rains Trainer Martin Weng der Trainerjob so richtig Spaß macht. In der Halbzeitpause hatte der Coach noch angesprochen, dass Fürths Keeper Leon Schaffran gelegentlich riskante Bälle herausspiele, welche sein Team mehr attackieren solle. Nicht mal eine Minute brauchte seine Mannschaft in Durchgang zwei, um genau so einen Pass abzufangen und anschließend den Führungstreffer zu erzielen. Solche Situationen will der TSV Rain nun auch am Freitagabend bei seinem Auswärtsspiel bei Viktoria Aschaffenburg (Anpfiff 19 Uhr) nutzen.

