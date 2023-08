Wie die Mertinger C-Jugend zu einer Rockband als Sponsor kam

Plus Die C-Jugend des FC Mertingen trägt die Band AXXIS auf ihren Trikots - und will nun "den Rasen rocken".

Sponsoren sind für Fußballvereine ein wichtiger Punkt, wenn es um neue Trikots geht. Schließlich sind diese durchaus kostspielig. Deswegen tut auch ein Sponsor, der finanziell unter die Arme greift, jedem Klub gut. Auch in den Jugendmannschaften braucht es Unternehmen oder lokale Sponsoren, die einen Trikotsatz bereitstellen. Bei der C-Jugend des FC Mertingen gibt es nun allerdings einen Sponsor der besonderen Art. Die jungen Kicker haben seit einigen Wochen eine bekannte Band auf dem Trikot. In der vergangenen Saison machte sich Jugend-Trainer Uwe Schmid auf die Suche und probierte es einfach mal bei der Hardrockband AXXIS. Die schrieb überraschend schnell zurück und sagte zu. „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, aber dann wollte der Sänger mit mir sofort drüber sprechen“, erinnert sich Schmid.

Lokale Sponsoren abzufragen, wie es eigentlich oft üblich ist, war Schmid zu lasch. „Ich wollte einmal etwas anderes ausprobieren und habe in den Osterferien etwas Zeit gehabt. Da ich Berufsschullehrer bin, ging es da ganz gut.“ Der Sänger Bernhard Weiß meldete sich auf diese Anfrage gleich persönlich zurück und kam mit Schmid schnell auf einen Nenner. Ganze 16 Trikots und zwei für die Trainer sprangen am Ende heraus. Für Jugendtrainer Schmid ist es eine tolle Erfahrung – schließlich ist er seit über 30 Jahren Fan der Band.