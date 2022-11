Landkreis Donau-Ries

vor 48 Min.

Der TSV Wemding muss noch einmal alles geben

Plus Die lange Herbstrunde steckt den Fußball-Kreisligisten in den Knochen. Wie sie in ihre jeweils letzte Partie des Jahres gehen. Ein Spielertrainer hat bereits verlängert.

Klarer Außenseiter ist am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord des Jahres 2022 der FC Mertingen zu Hause gegen Tabellenführer Holzkirchen. Mit Cleverness und Engagement will der FCM dennoch punkten. Auf abschließende drei Punkte hoffen auch die Teams aus Buchdorf, Riedlingen, Donaumünster und Wemding. Dort gibt es bereits eine wichtige Personalie zu vermelden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

