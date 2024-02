Schützenverein Kaisheim kürt die neuen Könige

Bei der Königsproklamation in Kaisheim wurden drei neue Regenten ernannt. Beim Preisschießen schneiden die Frauen gut ab.

In Kaisheim fand die jährliche Königsproklamation statt, bei drei neue Regenten ernannt sowie Preis- und Pokalgewinner gekürt wurden. Nach der offiziellen Begrüßung durch den Schützenmeister Helmut Linha führte der zweite Sportwart Lothar Nunold durch den Abend.

Die Vereinsmeisterschaft machten die Schützenmeister unter sich aus: Dennis Kay (Luftgewehr: 96,6 Ringe) und Helmut Linha (Luftpistole: 96,9 Ringe) durften sich über diesen Titel freuen. Wie immer hart umkämpft war der 60er-Pokal unter den Altersschützen, der dieses Jahr fest in Frauenhand war. Petra Demharter sicherte sich den Pokal mit einem 90,0-Teiler. Uschi Raab (114,4-Teiler) und Rosi Mayer (128,0-Teiler) folgten auf Platz zwei und drei. In der Jugendklasse wurde in Punktwertung um die Jugendstandarte geschossen, die sich Leny Dirr mit 123,9 Punkten vor Romy Luschka (260,0) sichern konnte.

Schützenkönig in Kaisheim wurde Dennis Kay

Das Serienschießen konnte Dennis Kay mit 102,8 Ringen klar vor Max Raab (98,3 Ringe) und Günter Horsch (97,6 Ringe) gewinnen. Beim Preisschießen bewiesen die Damen wiederum die ruhigere Hand und das bessere Auge. Stefanie Kay konnte sich mit einem 11,4-Teiler vor Rosi Mayer (28,6) und Petra Demharter (29,7) behaupten. Der Höhepunkt des Abends war jedoch die Proklamation der neuen Könige. Jugendkönigin wurde Romy Luschka mit einem 69,7-Teiler vor Leny Dirr (149,9). Bei den Damen konnte sich Martina Vogel mit einem 20,8-Teiler über die Königswürde freuen und damit Franziska Huber (40,7) und Petra Demharter (79,6) auf die Plätze verweisen. Schützenkönig 2024 wurde Dennis Kay mit einem 35,3-Teiler vor Josef Knoblich (38,6) und Josef Kleebauer (57,0). (AZ)