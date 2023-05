Schwimmer des VSC Donauwörth gehen auf Titeljagd

Vier junge Athletinnen und Athleten des VSC Donauwörth gehen bei den Schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften an den Start. Ein Nachwuchsschwimmer holt Doppel-Gold.

Im Hallenbad Haunstetten haben die Bezirks-Jahrgangsmeisterschaften auf der Kurzbahn im Schwimmen stattgefunden. Aus 24 schwäbischen Vereinen konnten sich insgesamt 343 Schwimmerinnen und Schwimmer für die Teilnahme qualifizieren. Für den VSC Donauwörth startete ein Quartett mit guten Chancen auf Titel.

Martin Pajtas (Jahrgang 2014) war das jüngste Mitglied des Trupps aus Donauwörth. Für den Achtjährigen waren es die ersten Meisterschaften. Er konnte sich für fünf Starts qualifizieren, die er alle an diesem Wettkampfwochenende souverän in neuer Bestzeit beenden konnte. Das Techniktraining der letzten Wochen hatte Wirkung gezeigt.

In spannenden Rennen galt es, sich an die harte Konkurrenz aus den Augsburger Vereinen heranzutasten, was ihm sehr gut gelang. So musste sich Martin über 200 Meter Freistil, 100 Meter Rücken, 100 Meter Brust, 100 Meter Freistil und 50 Meter Schmetterling nur jeweils einem Gegner knapp geschlagen geben und ging so mit vier Vize-Meistertiteln zufrieden nach Hause.

Elena Hauser hat Pech

Als weiteres vielversprechendes Nachwuchstalent aus den Donauwörther Reihen ging Elena Hauser in die Wettkämpfe. Ihr Trainingsfleiß ist herausragend und der Spaß am Schwimmsport für die Trainer nicht zu übersehen. Sie verbesserte sich bei nahezu all ihren Starts um einige Sekunden, war aber trotzdem der kleine Pechvogel dieser Veranstaltung. Über 100 Meter Schmetterling schwamm sie über 13 Sekunden schneller als bislang und schlug in 1:38,89 Minuten an. Ihrer Konkurrentin vom SV Augsburg passierten bei diesem Rennen zwei Regelverstöße, die vom Schiedsrichter-Team aber nicht beanstandet wurden. Somit wurde die Donauwörtherin „nur“ Vizemeisterin. Über die 100-Meter-Lagen-Strecke kam sie im absoluten Topspeed in den Zieleinlauf, doch dann kam es zu einem Stromausfall bei der elektronischen Zeitmessanlage. Dadurch musste bei ihrer Wertung auf die ungenauere Handzeitmessung zurückgegriffen werden. Sie schrammte mit nur einer Hundertstelsekunde Unterschied knapp am Treppchen vorbei und wurde Vierte. Hinzu kamen weitere gute Platzierungen, wie beispielsweise der dritte Platz über 100 Meter Rücken.

Moritz Lang heimst zwei Bezirkstitel ein

Für Moritz Lang (Jahrgang 2012) stand ebenfalls ein hartes Programm über ganze sieben Starts auf dem Wettkampfplan. Gleich beim ersten gewann er über 100 Meter Schmetterling. In 1:41,44 Minuten ließ er seine Konkurrenten hinter sich und wurde damit schwäbischer Jahrgangsmeister. Auch über die 200 Meter Lagen lieferte er sich ein hartes Rennen um Gold, das er durch gute Ausdauer für sich entscheiden konnte. Das dritte Gold verpasste er über 100 Meter Freistil nur knapp. Ebenso Vizemeister wurde der Allrounder über 200 Meter Freistil und 100 Meter Brust. Ein dritter Platz über 100 Meter Lagen und ein vierter Platz über seine Lieblingsstrecke 100 Meter Rücken rundeten sein gelungenes Meisterschaftsdebüt ab.

VSC Donauwörth geht ins Traininslager

Für die Masters des VSC Donauwörth ging Mareike Tegeler (Altersklasse 20) an den Start. Gleich zu Beginn stand für sie die härteste Disziplin dieser Meisterschaften an, 200 Meter Schmetterling. Doch die Mühe lohnte sich. Sie schmetterte sich zu einer neuen Bestzeit von 3:02,79 Minuten, die mit dem Vizemeister-Titel belohnt wurde. Ebenfalls zu Silber sprintete sie über die Kurzstrecke 50 Meter Schmetterling. Bronze wurde es über 200 Meter Rücken.

Mit den Schwäbischen Meisterschaften endet nun die Hallenbadserie für die Saison 2022/23. Bevor die Donauwörther am 18. Juni ins heimische Becken springen und ihr Bestes zeigen, geht es für die Wettkampftruppe über Pfingsten ins Trainingslager nach Rabenberg im Erzgebirge. (AZ)