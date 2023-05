TSV Monheim sichert sich mehrere bayerische Meistertitel

Junge Sportakrobatinnen des TSV Monheim klettern beim Bayerischen Turnfest in Regensburg auf die Podestplätze.

Mit 19 Sportlerinnen war der TSV Monheim als eine der größten Mannschaften in Regensburg beim Bayerischen Turnfest vertreten. Die Damengruppe in der höchsten Disziplin, der Meisterklasse, konnte allerdings krankheitsbedingt nicht teilnehmen.

In der Altersklasse KFL 2 durften sich Marie Bartl, Laureen Eichhorn und Laura Löffler mit einer soliden Übung und einem von Marie sauber geturnten Flickflack über die Silbermedaille und damit den bayerischen Vizemeister-Titel freuen. Bei den Damenpaaren in KFL 2 gingen gleich zwei Monheimer Formationen an den Start. Das Damenpaar mit Leana Klein und Davina Irvin musste mit ein paar Unsicherheiten in der Übung kämpfen und landeten damit auf dem siebten Platz. Julia Speißer und Clara Hoffmann turnten eine technisch saubere Übung und errangen wohlverdient die Goldmedaille und damit ihren ersten bayerischen Meistertitel. Julia und Clara wurden aufgrund ihrer guten Leistungen ausgewählt, um gemeinsam mit ihren Vereinskolleginnen Laureen, Laura und Marie beim Nachwuchs-Sichtungslehrgang unter der Leitung der Landestrainerin Angelika Leuschner in Eggolsheim zu trainieren.

In der Vollklasse gingen in der Kategorie Schüler Damenpaare Louisa Grimm und Mara Rösch an den Start. Gleich zu Beginn ihrer Balanceübung mussten die beiden einen unfreiwilligen Abgang in einem Element hinnehmen und sie reihten sich deshalb im Mittelfeld auf Platz sechs ein.

Eine Altersklasse höher starteten bei den Damengruppen Liara Keppler, Alina Reinsch und Melina Trinkler. Die drei Sportlerinnen zeigten eine ausdrucksstarke Übung, hatten jedoch Pech im ersten und dritten Element. Platz sechs stand am Ende auf der Tafel.

Aus einem Damentrio wird ein Damenduo

Ebenfalls in der Altersklasse Jugend ging das frisch zusammengestellte Damenpaar mit Maja Schwab und Sofia Eisenberger an den Start. Eine Woche vor der Meisterschaft hatte sich die dritte Sportlerin der Formation dazu entschieden, die Sportart aufzugeben. Maja und Sofia stellten eine Woche vor Wettkampf ihre Übung um und erlernten die neuen Elemente der Altersklasse Jugend. Mit einer technisch und artistisch schönen Balanceübung konnten sie das Kampfgericht überzeugen und setzten sich mit fast einem Punkt Vorsprung vor ihre vereinsinternen Mitstreiterinnen auf den ersten Platz.

Was für eine Körperspannung: (unten) Maja Schwab und Sofia Eisenberger. Foto: Beate Lehner

Lilly Erstling und Margarete Lehner gingen aufgrund der in einer Woche anstehenden Deutschen Meisterschaft in Berlin eine Altersklasse höher ebenfalls in der Jugend an den Start. Mit einer ausdrucksstarken Balanceübung – aber einem Wackler im letzten Kugel-Element – mussten sie sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. In der Dynamikübung, bestehend aus Wurf- und Saltoelementen, zeigten die neunjährige Margarete und die 13-jährige Lilly, an was sie gearbeitet hatten. Mit einer peppigen Übung und schöner Ausführung konnten sich die beiden an die Spitze setzen. In der Altersklasse Jugend wurde erstmals eine dritte Übung, eine Kombination aus Balance und Tempoelementen, gefordert. Mit ihrer neuen Choreografie sicherten sie sich Platz eins und somit insgesamt einen Vizemeistertitel und zwei bayerische Meistertitel.

Deutsche Meisterschaften stehen auf dem Programm für die Turnerinnen des TSV Monheim

In der Altersklasse Junioren 1 gingen Jana Templer, Eva Drabek und Emma Osbelt an den Start. Sie durften sich über den zweiten Platz freuen. In der darauffolgenden Übung schlich sich im Aufbau ihrer Pyramide ein Fehler ein, was hohen Abzug mit sich brachte. Platz drei war das Resultat. Zum Schluss zeigten die drei Sportlerinnen noch einmal eine schöne Kombiübung und erzielten in der Einzelwertung den ersten Platz. Da für den Mehrkampf die Summe aller drei Übungen relevant ist, mussten sie sich auch hier mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Auch für dieses Trio geht es auf ihre erste gemeinsame Deutsche Meisterschaft nach Dresden.

Begleitet wurden die Sportlerinnen durch die Trainerinnen Elena Avgoustis, Miriam Schmauser und den Nachwuchstrainer Xenia Attmannspacher und Sophia Wirth, welche beide noch als Sportler fungieren. Martina Kamm und Denny Schwab waren als Hauptkampfrichter tätig. Neben den zwei routinierten Kampfrichterinnen Chiara Morena und Nina Lechner hatte die ehemalige Sportlerin Franziska Meierhuber ihren ersten Einsatz im Kampfgericht.

Am 13. und 14. Mai finden die Deutschen Meisterschaften der Jugend statt. Am 28. und 29. Mai folgen die Deutschen Meisterschaften für die Altersklassen Schüler und Junioren II und vom 10. bis 11. Juni finden die DM-Wettkämpfe für Junioren 1 und Meisterklasse statt, bei denen Formationen des TSV Monheim vertreten sein werden.