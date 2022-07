Tennis

10:00 Uhr

Sechs Matches in 48 Stunden

Plus Die 13-jährige Marie Rödl spielte beim TC Donauwörth gleich für drei Tennis-Mannschaften. Wieso sie selbst ein Mammutprogramm nicht abschreckte.

Von Stephanie Anton

Sechs Tennis-Matches innerhalb von 48 Stunden – was sich selbst für Profis nach einem harten Programm anhört, hat die junge Donauwörtherin Marie Rödl jüngst absolviert. Die 13-Jährige lief in der abgelaufenen Tennis-Saison gleich für drei Mannschaften des TC Donauwörth auf: für die U18 Mädchen, für die Knaben 15 und für die Damen. Da ein Spieler oder eine Spielerin bei einem Duell mit einem anderen Team in der Regel ein Einzel und ein Doppel bestreitet, kamen für Marie sechs Partien an einem Wochenende zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen