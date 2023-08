DM-Triumph für Harburgs Triathlon-Jugend

Nachwuchsathletinnen und -athleten des TSV erkämpfen sich drei Deutsche Meistertitel im Team und einen Vize-Titel.

Im Rahmen des NessTris-Triathlon hat der TV Goch (Nordrhein-Westfalen) zum ersten Mal die Deutschen Meisterschaften der Jugend/Junioren ausgerichtet. Mit dabei waren die jungen Harburger Triathletinnen und -athleten Chiara und Giulia Göttler, Julia Weiland, Luca Schreitmüller und Luis Rühl. Durch ihre guten Vorleistungen bei den vergangenen Wettkämpfen, speziell bei DTU-Cups und Europa-Cups, durften sie dort nun ihr Bundesland vertreten.

Eigentlich bietet das Freizeitbad GochNess beste Bedingungen für einen Triathlon, allerdings sorgte der Dauerregen an den Tagen vor dem Wettkampf für eine regelrechte Schlammschlacht. Luca Schreitmüller (Jugend B) startete als Erster in dem 70 Athleten starken Feld. Er musste 400 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und 2,5 Kilometer Laufen. Er erreichte einen soliden 33. Platz.

Danach startete die weibliche Jugend B, mit Giulia Göttler und Julia Weiland. Die beiden hatten die gleichen Distanzen zu absolvieren wie Luca. Beide konnten sich nach dem Schwimmen im Vorderfeld platzieren. Giulia konnte ihre Platzierung halten und finishte als Elfte, Julia verlor einige Plätze und wurde 37.

Undankbarer vierter Platz für Luis Rühl

Luis Rühl war dann als Nächster aus der Gruppe des TSV Harburg am Start. In der Jugend A werden bereits längere Distanzen absolviert, nämlich 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Luis kam als Fünfter aus dem Wasser, setzte sich in der Radgruppe ganz vorne fest und musste sich beim Laufen erst im Zielsprint mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.

Den fast perfekten Wettkampf lieferte Chiara, sie konnte sich mit gutem Schwimmen noch in die erste Radgruppe retten und lief dann einen souveränen Vizemeistertitel nach Hause.

Außer den Einzeltiteln wurden in Goch auch die Mannschaftsmeister gesucht. Dabei zählen die drei besten Athletinnen und Athleten eines jeden Bundeslandes. Sowohl Giulia und Chiara Göttler als auch Luis Rühl durften sich hier als Deutscher Meister mit ihrem Team feiern lassen. (AZ)