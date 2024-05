Neu formiertes Frauenteam startet spektakulär in die Bayernliga-Saison

Das neu gegründete SG Triathlon Team Donau Ries sorgt für eine Sensation, das Männerteam des TSV Harburg bietet einen soliden Auftakt.

Die Triathleten des TSV Harburg präsentierten sich beim Triathlon in Weiden, dem ersten Wettkampf der neuen Bayerliga-Saison. Mit dabei war auch das neue Damenteam, die Startgemeinschaft des TSV Harburg und des TSV Oettingen, die als SG Triathlon Team Donau Ries an den Start geht, sowie die Harburger Herren, die 2023 den Aufstieg in die zweithöchste bayerische Liga perfekt gemacht hatten.

Bei ausbaufähigem Wetter - zehn Grad Außen-, knapp 17 Grad Wassertemperatur und Nieselregen - begann der Wettkampf mit einem Einzelrennen für die Athleten. Begonnen wurde im Einzelstart-Modus über 500 Meter Schwimmen, zehn Kilometer Radfahren und ein abschließender 1,7-Kilometer-Lauf. Aus den einzelnen Resultaten wurde dann die Startreihenfolge für die Mannschaftsverfolgung am Nachmittag festgelegt. Dabei zeigte Nachwuchsathletin Julia Weiland ihre bestechende Form, als schnellste Schwimmerin und mit dem vierten Platz konnte sie im Feld von 60 Starterinnen vollkommen überzeugen. Schon kurz danach folgten Linda Simon (16. Platz), Elisabeth Haupt (17.) und Lea Büsch (27.). In Summe bedeutete dies Platz eins nach dem ersten Rennen - mit elf Sekunden Vorsprung zum nächsten Verfolger TV Planegg-Krailling.

Nach einer zeitlichen Unterbrechung folgte am Nachmittag die Mannschaftsverfolgung - bei diesem Wettbewerb hat das Team einen Triathlon gemeinsam zu absolvieren, wobei drei Athleten ins Ziel kommen müssen. Lea Büsch musste durch eine Panne beim Radfahren aufgeben - mit großer kämpferischer Leistung auf der Laufstrecke konnte sich das Team aber noch einen Preisgeld-Platz sichern. Es erreichte nach dem Team TV Planegg-Krailling und vor dem Frauenteam MRRC München den sensationellen zweiten Platz.

Krankheiten verhindern besseres Ergebnis des Männerteams des TSV Harburg

Nicht ganz so optimal verlief der Saisonstart für das Männerteam. Im Vorfeld durchkreuzen mehrere Krankheiten die ausgegebene Teamtaktik. Von Mannschaftsführer Jochen Rühl wurden Luca Schreitmüller, Tom Kaebel, Tobias Ullrich und Thomas Braun für das erste Saisonrennen nominiert. Auch hier sorgte ein Nachwuchssportler für die meiste Furore, der erst 16-jährige Landeskader-Athlet Luca Schreitmüller konnte sich mit dem siebten Platz am besten positionieren. Gefolgt von seinem Kader-Kollegen Tom Kaebel, der trotz eines Raddefekts den 18. Platz erreichte. Danach folgten Tobias Ullrich (20.) und Thomas Braun (36.). Das bedeutete den vierten Platz für die Mannschaftsverfolgung am Nachmittag.

Nachdem Kaebel aber nach dem Schwimmen aussteigen musste und Braun das Rennen nur unter Schmerzen beenden konnte, finishte das Männerteam auf einem guten achten Mittelfeldplatz. Es siegte das Team vom SV 05 Würzburg. Letztlich zeigte sich Teamleiter Jochen Rühl mit den Leistungen der beiden Teams aber sehr zufrieden. "Wir werden beim nächsten Wettbewerb in Hof einige taktische Veränderungen vornehmen und hoffentlich weniger Pech haben, dann sehe ich auch für das Männerteam durchaus das Potenzial auf eine Podestplatzierung", so der Trainer. (AZ)

