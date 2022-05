TSV Rain

TSV Rain will "den Matchball nutzen“

Rains Trainer Christian Krzyzanowski (rechts) hofft, dass sein Team am Dienstagabend einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt macht.

Plus Am Dienstag spielt der Regionalligist TSV Rain gegen Nürnberg II. Der Verein hofft, dass er sich weiter von den Abstiegsplätzen distanzieren kann.

Von Fabian Kapfer

Es sei „eine der unnötigsten Niederlagen in dieser Saison“ gewesen, sagt Rains Trainer Christian Krzyzanwoski über die 0:1-Derbyniederlage beim FC Pipinsried. Seine Mannschaft habe sich am vergangenen Samstag durch den Gegentreffer in der 72. Minute um den verdienten Lohn in einem wichtigen Spiel gebracht, so der Trainer. Zudem gab es in der Partie einen weiteren Dämpfer. Ein Leistungsträger der Tillystädter verletzte sich und fällt mindestens für das Heimspiel am Dienstagabend gegen den 1. FC Nürnberg II (Anpfiff 18.30 Uhr) aus.

