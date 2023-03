Ehrenamtliche setzten sich für Freibad in Tagmersheim ein

Die Gemeinde Tagmersheim erhält einen Scheck der Freibadinitiative. 2022 gab es eine Reihe von Aktivitäten, um den Betrieb des Bads sicherzustellen.

Die Gemeinde Tagmersheim hat beim Betrieb des Freibads in Tagmersheim mehr denn je auf den Einsatz von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zählen können. Bei einer Sitzung des Gemeinderats übergab die Freibadinitiative nun einen symbolischen Scheck an die Kommune. Der Netto-Erlös aus dem Kioskbetrieb im Jahr 2022 betrug 14.449,73 Euro.

Das Freibad konnte in der vergangenen Saison aufgrund verschiedener technischer Probleme erst im Juli eröffnen (wir berichteten). In den verbliebenen Sommermonaten war das Wetter aber ausgesprochen schön, sodass an den 50 Öffnungstagen insgesamt 11.052 Besucherinnen und Besucher kamen. Dabei verwöhnten die über 60 freiwilligen Helfer die Gäste im Kiosk mit Terrasse, kassierten den Eintritt ins Schwimmbad und spendeten 50 selbst gebackene Kuchen. Auch in der Saisonvorbereitung sowie bei Reparaturen unterstützten etliche Freiwillige die Gemeindemitarbeiter tatkräftig im Bad.

Freibad: Ehrenamtliche in Tagmersheim zu Rettungsschwimmern ausgebildet

Nachdem der Bademeister gleich zu Beginn der Saison im vorigen Jahr kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen war, konnte schnell eine neue Lösung mit Unterstützung der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aus Mönchsdeggingen geschaffen werden. Elf Ehrenamtliche wurden zu Rettungsschwimmern mit silbernem Abzeichen ausgebildet und unterstützen fortan den neuen Saison-Bademeister. Dadurch sparte sich die Gemeinde gegenüber dem Haushaltsansatz etwa 15.000 Euro, teilte Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer mit.

Der wichtigste Grund für das Engagement der Ehrenamtlichen ist es, den Kindern eine Möglichkeit zum Erlernen und Trainieren des Schwimmens zu bieten. So diente das Freibad fünf Schulen aus der Region mit insgesamt über 400 Kindern an sieben Tagen als sommerliche Sportstätte. Weitere 46 Kinder trainierten in vier Kursen mit Stefanie Poisel, die Angst vor dem Wasser zu verlieren und die richtige Schwimmtechnik zu erlernen. Die Einnahmen in Höhe von über 2200 Euro kamen ebenfalls dem Freibad zugute.

Die Bürgermeisterin lobte den großartigen Einsatz der Freiwilligen für die Freizeiteinrichtung. In einigen Kommunen hätten aufgrund Personalmangels die Öffnungszeiten der Bäder bei schönstem Wetter stark eingeschränkt werden müssen. Die Tagmersheimer hätten dies verhindern können. Sie planen laut Riedelsheimer bereits für die neue Saison. Man versuche noch mehr Ehrenamtliche zu finden, um den Betrieb im Bad sicherzustellen. Das Freibad werde voraussichtlich am 18. Mai geöffnet. (AZ)