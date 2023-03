Scheck, Biogasanlage und Gräber

Der Gemeinderat in Tagmersheim beschäftigt sich am Dienstag, 14. März, mit dem Bauantrag für eine Biogasanlage mit Heizhaus in Blossenau. Das Projekt ist Teil der Nahwärmeversorgung im Ortsteil. In der Sitzung, die um 19.30 Uhr im Gemeindehaus beginnt, übergibt die Freibadinitiative einen Scheck. Weiteres Thema sind Einzel- und Urnengräber auf dem Friedhof in Blossenau. (AZ)