Tagmersheim bekommt Zuschuss aus Eler-Förderprogramm

Die Gemeinde Tagmersheim saniert drei Straßen. Dafür fließen aus einem EU-Förderprogramm über 500.000 Euro.

Nun steht es fest: Die Gemeinde Tagmersheim bekommt für die Sanierung von drei Straßen einen hohen Zuschuss aus dem europäischen Förderprogramm für den ländlichen Raum, kurz Eler. Es stehen knapp 520.000 Euro bereit, um in Tagmersheim die Straße Am Wehrweiher, den Elias-Hochbrucker-Weg und die Hofmarkstraße zu erneuern. Christian Kreye, Leiter des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben, überreichte im Beisein des Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler den Förderbescheid an Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer.

Kreye sagte den Verantwortlichen der Kommune: "Sie haben eine einmalige Chance genutzt." Kreye gratulierte zum Mut, das Projekt anzugehen, zur Standhaftigkeit, dieses voranzutreiben, und zum Erfolg, in der bayernweiten Auswahlrunde zum Zuge gekommen zu sein. Neben Tagmersheim habe dies in Schwaben noch die Allgäuer Gemeinde Hopferau geschafft.

Fünf Sechstel der Fördermittel stammen von der Europäischen Union, der Rest sind nationale Mittel. Die Gemeinde Tagmersheim hat jetzt zwei Jahre Zeit, die drei Straßen zu sanieren. Parallel zur Bewerbung sind bereits die Planungen für die Teilerneuerung der Kanalisation und der Wasserleitungen in den Straßen angelaufen. Die Arbeiten sollen der Bürgermeisterin zufolge im kommenden Jahr beginnen. (wwi, AZ)