„A Christmas Carol in Prose“: In Tapfheim gibt es die Weihnachtsgeschichte auf Bayrisch

Plus Jürgen Lechner hat die bekannte Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens übersetzt - und zwar ins Bayerische. Das Publikum im Café Bruno ist begeistert.

Draußen gibt es Schneegestöber und kalte Luft, doch im Café Bruno im alten Bahnhof von Tapfheim ist es kuschelig warm und im vollen Gastraum wartet man gespannt auf die heutige Veranstaltung. Jürgen Lechner erzählt an diesem Abend die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens in seiner bayrischen Interpretation für die Anwesenden. Dafür hat er den beteiligten Charakteren passende bayrische Namen verpasst.

So wird aus dem alten geizigen Ebenezer Scrooge der „gnickerte“ Xaver Grantler, der mit seinem ehemaligen Partner Jakob Gschaftlhuber eine Privatbank gegründet hat und nun allein mit seinem Sekretär Emsig bewirtschaftet. Untermalt wird die Geschichte von stimmungsvollen Liedern, die von Lorrie Böttcher und Johannes Lechner im melodiösen Zweiklang gesungen werden. Dabei ist von klassischen Weihnachtsliedern bis Coldplay und Ed Sheeran alles dabei und sie werden von Cem Dükkanci auf der Gitarre begleitet.