Betrüger zockt Mann bei vermeintlichem Traktorkauf ab

Ein Mann aus Baden-Württemberg wollte über das Internet einen Traktor kaufen. Er wurde nach Tapfheim gelotst. Dort erlebte er eine böse Überraschung.

Ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Rastatt kaufte online über ein führendes Kleinanzeigen-Portal von einem privaten Verkäufer einen Lamborghini-Traktor zu einem Preis von 8000 Euro. Der Mann überwies 500 Euro per Vorkasse auf ein ihm genanntes Bankkonto und wollte die Zugmaschine am Montag in Tapfheim abholen. Die Bewohner an der angegebenen Adresse wussten allerdings von nichts.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Täter mit einem gefälschten Personalausweis eine falsche Wohnanschrift in Tapfheim übermittelte. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Betrugsverdacht wurde eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch