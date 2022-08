Tapfheim

Bürgermeisterwahl in Tapfheim: Wer soll für die CSU ins Rennen gehen?

Plus Es gibt zwei Interessenten, die auf der Liste der CSU Tapfheim kandidieren könnten. Wie man dieses Problem lösen will und welche Frau wohl ebenfalls antritt.

Von Helmut Bissinger

Lange war es ruhig geblieben, doch nun scheint die Suche für die Nachfolge von Karl Malz in Tapfheim Fahrt aufzunehmen. Noch bis Dezember dauert die Amtszeit des Bürgermeisters in der Großgemeinde. Danach wird im Sessel des Chefzimmers im Rathaus ein neuer Bürgermeister Platz nehmen – oder wird es eine Bürgermeisterin sein? Hinter den Kulissen hat es wohl zahlreiche Gespräche gegeben. Doch jetzt wagen sich die Interessenten und Gruppierungen langsam an die Öffentlichkeit.

