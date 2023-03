Mauer in Donaumünster mit Graffiti beschmiert

Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist in Donaumünster eine Gartenmauer mit Graffiti beschmiert worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist in Donaumünster eine Gartenmauer mit Graffiti verunstaltet worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zeitraum zwischen Mittwoch um 7 Uhr bis Donnerstag um 15 Uhr eine Gartenmauer von einem Privatanwesen in der Kirchstraße mit blauer Sprühfarbe beschmiert. Der bislang unbekannte Täter sprühte ein durchgestrichenes Hakenkreuz, ein Penis-Symbol, sowie andere undefinierbare Symbole an die Mauer. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)