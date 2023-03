Tapfheim

Vom Hasen bis zum Ei ist in Tapfheim alles dabei

Viele Stände, viel Getümmel: Beim Ostermarkt in Tapfheim war einiges los.

Von Helmut Bissinger

Besucherrekord trotz kühler Temperaturen: Mehr als 50 Aussteller verzaubern die Schulsporthalle in Tapfheim in ein Osterparadies. Was geboten war.

„Irgendwann wird es schon Frühling.“ Die Ausstellerin beim Tapfheimer Ostermarkt versucht eine Interessentin zu besänftigen, die soeben über die noch immer winterlichen Verhältnisse geklagt hatte. Sie sei gekommen, um sich frühlingshaft inspirieren zu lassen, schließlich sei doch in vier Wochen Ostern. In der Schulsporthalle habe man alles vorbereitet, nur das Wetter mache, was es wolle, schmunzelte Bürgermeister Marcus Späth. 15 Bilder Die Bilder vom Ostermarkt in Tapfheim Foto: Helmut Bissinger Trotz oder gerade wegen der kühlen Temperaturen entwickelte sich der Ostermarkt zu einem Besuchermagneten. Schon eine halbe Stunde vor der Eröffnung drängten sich die Menschen. Bis zum Mittag waren es 2000 Besucher, am Ende stand ein Besucherrekord. Erich Burgetsmeier von den Schnitzer- und Krippenfreunden, seit Anfang an beim Ostermarkt in Tapfheim dabei, staunte nicht schlecht: „Der Andrang ist enorm.“ Sein Hingucker ist eine Krippe. Manch einer wunderte sich auf den ersten Blick, doch der Verein zeigte keine Weihnachts-, sondern eine Passionskrippe. Holz, Stoff, Wolle: Handwerkskunst kennt in Tapfheim viele Materialien Die filigrane Holzarbeit fand ebenso ihre Bewunderer wie die Handwerkskunst aus anderen Materialien wie Stoff, Wolle, Filz, Leder oder Papier. „Wir kommen wegen der Deko-Ideen für Haus und Garten“, bekennt ein Paar aus Erlingshofen. Man treffe nicht nur Nachbarn und alte Bekannte, sondern nehme in der Regel gute Ideen mit nach Hause. Nach der Corona-Pause sei der Bedarf nach Austausch und Ausstellung groß. Filigrane Holzarbeit beim Ostermarkt in Tapfheim. Foto: Helmut Bissinger Auch diesmal stand selbst gemachte Qualität im Mittelpunkt. 50 Aussteller hatten sich um die Teilnahme beworben und ihre Produkte benannt, um von der Gemeinde „grünes Licht“ zu bekommen. Die Palette war vielfältig: Stickereien, Türkränze und Gartenkeramik waren zu sehen, traditionell und kunstvoll bemalte Eier. Herbert Schlaugat aus Donauwörth, Ostereiermaler der alten Schule, zeigte seine neuesten Kreationen. „Nicht um etwas zu verkaufen, sondern aus Leidenschaft“, bemale er Eier in unterschiedlichen Größen. „Das macht ja unglaublich viel Mühe“, meinte eine Besucherin, als sie sah, wie viel Fingerspitzengefühl dafür vonnöten ist. Ein aufwendig geschmückter Osterbrunnen zierte die Hallenmitte, gestaltet von den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins Donaumünster-Erlingshofen-Rettingen. Wer sich Zeit nahm, hatte die Gelegenheit, interessante Beobachtungen zu machen: zum Beispiel bei Korbflechter Lorenz Lindermair. Zwischen Palmkätzchen und Teddybären drängten sich die Eltern mit ihren Kids um die kleinen Häschen im Lebendgehege. „Wir sind sehr zufrieden“, freute sich Bürgermeister Marcus Späth mit seinem Organisationsteam. Nach der Zwangspause habe der Markt wie eh und je seine Magnetwirkung entfaltet.

