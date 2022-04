Ukraine

vor 36 Min.

Belegte Hallen in Donauwörth bremsen die Sportler aus

Plus In der Neudegger Halle und der Stauferhalle ist derzeit kein Trainings- und Spielbetrieb möglich. Auf der Suche nach Alternativen werden die Vereine kreativ.

Von Stephanie Anton

Für gewöhnlich hüpft um diese Jahreszeit in der Stauferhalle und der Neudegger Halle in Donauwörth der Ball. Dann geht es dort unter anderem für die Basketballer und Handballer des VSC Donauwörth um wichtige Punkte im Ligaspielbetrieb, denn die Saison neigt sich dem Ende entgegen. Nicht so in diesem Jahr, denn die beiden Hallen werden als Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine benötigt. Das stellt die ansässigen Sportler vor ein großes Problem: Wo sollen sie nun trainieren und ihre Punktspiele bestreiten?

