Impfbetrug: Prozess gegen Wemdinger Arzt soll 22 Tage dauern

Das Landgericht hat die Termine für den Prozess gegen den Hausarzt aus Wemding festgelegt – und die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft komplett zugelassen.

Das Landgericht Augsburg hat nun das Hauptverfahren gegen den Hausarzt aus Wemding eröffnet, der offensichtlich hundertfach Corona-Impfungen vorgetäuscht hat. Das Gericht hat einer Pressemitteilung zufolge die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg unverändert zugelassen. Der Prozess vor dem Landgericht soll Anfang Mai beginnen.

Für das Verfahren zuständig ist die 15. Strafkammer des Gerichts. Prozessauftakt ist am 2. Mai. Bis Ende September sind 22 Verhandlungstage angesetzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, von Mitte April bis Ende September 2021 einer "dreistelligen Zahl" von Patienten eine Impfung gegen Covid-19 "lediglich vorgetäuscht zu haben, sodass diese gutgläubig von einer Impfung ausgingen". Tatsächlich hätten die Patienten aber keinerlei Antikörper gegen das Virus entwickelt. Die vermeintlichen Impfungen freilich rechnete der Mediziner den Erkenntnissen der Ermittler zufolge gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern ab.

Wemdinger Arzt hat Corona-Impfungen auch mit Wissen der "Patienten" vorgetäuscht

Die Anklage beinhaltet aber auch einen zweiten Komplex. Der 73-Jährige machte mit zahlreichen Personen, von denen viele von weit her anreisten, auch gemeinsame Sache und dokumentierte in ihren Impfpässen eine Immunisierung gegen das Coronavirus, obwohl der Arzt gar keine Spritze setzte – und das mit Wissen dieser Männer und Frauen. Diese haben inzwischen Strafbefehle des Amtsgerichts Nördlingen erhalten. Ein Teil akzeptierte sie, ein anderer Teil legte Einspruch ein. Die Serie der daraus resultierenden Verhandlungen in Nördlingen dauert an. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sprach das Gericht die Angeklagten schuldig. Erste Urteile sind inzwischen auch in zweiter Instanz bestätigt.

Dem Hausarzt aus Wemding wirft die Generalstaatsanwaltschaft vorsätzliche Körperverletzung, Betrug und wissentliche unrichtige Dokumentation von Schutzimpfungen gegen das Coronavirus vor. (wwi, AZ)